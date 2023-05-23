Мир 23 мая 2023, 19:48 Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности МИД Франции сообщил о готовности страны дать Украине гарантии безопасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

МИД Франции заявил о готовности страны заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. Такой шаг, пояснили в ведомстве, должно помочь в обеспечении защиты в долгосрочной перспективе и предотвращении возможной агрессии в будущем, сообщило РИА «Новости».

В МИД также обратили внимание, что Франция вместе с партнерами продолжает обсуждать лучшую форму поддержки украинской экономики во всех секторах.

Реклама

В Киеве при этом уверены, что Украину должны принять в НАТО, так как это сможет «гарантировать мир в Европе» и будет способствовать завершению конфликта. Такое мнение, в частности, высказал ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, в составе блока Украина вместе с другими странами-участницами сможет «еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира».