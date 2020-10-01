Франция заявила о переброске в Карабах боевиков из Сирии

Сирийские боевики направляются в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях. Информация о переброске сил есть у властей Франции, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Французский лидер выступил перед началом европейского саммита. Он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе сложилась сложная ситуация.

«Я также хочу четко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — привело слова Макрона РИА «Новости».

Президент добавил, что переброска боевиков является новым и очень серьезным фактором. Он пообещал обсудить ситуацию во время переговоров в ЕС.

Ранее в России прошло совещание Совбеза. После встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что участники совещания назвали крайне опасной обстановку в Карабахе из-за переброски туда боевиков из Сирии и Ливии.

Сейчас в Нагорном Карабахе продолжается противостояние армянских и азербайджанских военных. Конфликт обострился в конце сентября. Стороны призвали прекратить огонь, но пока о перемирии речи не идет. Более того, Турция открыто заявила о своей поддержке Баку.