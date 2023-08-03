Мир 03 августа 2023, 10:15 Франция захотела блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов Bloomberg: Франция может прекратить продажу США деталей Velan SAS для ядерных реакторов Википедия

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Французские депутаты обеспокоились тотальным поглощением оператора атомных электростанций Électricité de France американской компанией Flowserve. Поэтому республика может прекратить продажу США деталей Velan SAS для ядерных реакторов. Об этом сообщил Bloomberg.

«Франция изучает способы не допустить попадания Velan SAS, местного поставщика деталей для ядерных реакторов, в руки США на фоне того, как страна стремится защитить свою стратегическую отрасль», — написало агентство.

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Американская компания Flowserve готовила сделку на сумму около 247 миллионов долларов (более 22,9 миллиарда рублей), в рамках которой должна была купить подразделение Velan SAS в Канаде. Компания стала поставщиком крупнейшего в мире оператора атомных электростанций Électricité de France.

Сделку хотели заключить к концу второго квартала, но отложили. Французские власти могут «либо заблокировать покупку, либо установить ограничения», уточнили в издании. Решение могут принять в ближайшее время.

Такая ситуация сложилась из-за обеспокоенности французских депутатов возможностью поглощения компании американской Flowserve.

Американцы могут начать строительство малых ядерных реакторов (ММР) в государствах Евразии, чтобы вытеснить Россию с рынка энергоресурсов. Об этом сообщила координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги.