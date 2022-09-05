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Франция задумалась о сокращении числа поездов для экономии электричества — СМИ

Le Parisien: Франция задумалась о сокращении числа поездов для экономии электричества

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Курсирующих поездов этой зимой может стать меньше во Франции. Власти страны потребовали от Национальной компании железных дорог (SNCF) рассмотреть вопрос сокращения числа составов для экономии электроэнергии. Об этом написала газета Le Parisien со ссылкой на источник в организации.

По словам собеседника издания, компания получила запрос правительства. При этом он подчеркнул, что в проработке находятся разные сценарии, и ни один пока не исключается.

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«Такая просьба от государства вполне логична, <…>, но я не вижу, как в политическом и социальном плане можно требовать реализации транспортного плана, который уже достаточно урезан, чтобы оказать реальное влияние на потребление электроэнергии без других решительных мер», — заявил источник.

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Он пояснил, что уменьшение количества поездов может обернуться переполненными вагонами и недовольствами. Как уточнили авторы статьи, всего в парке компании насчитывается около 15 тысяч составов. SNCF расходует 1-2% от общенационального потребления электроэнергии, а на оплату счетов тратит порядка 400 миллионов евро в год.

Поезда

Франция

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