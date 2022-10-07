Франция задумалась о поставках Украине дополнительных установок Caesar | 360°

Мир 07 октября 2022, 09:43 Поделиться Telegram

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Viber Франция задумалась о поставках Украине дополнительных установок Caesar Президент Макрон не исключил, что Франция поставит Украине дополнительные Caesar wikipedia

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Франция совместно с партнерами размышляет о возможном предоставлении Украине дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar после соответствующего запроса от украинских властей. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

Макрон отметил, что расскажет о более конкретных деталях 7 октября после неформального саммита ЕС, на котором это обсудят.

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«Мы вместе с другими странами ЕС работаем над многочисленными запросами, в частности о новых поставках [САУ] „Цезарь“, — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам первой встречи Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Его процитировал ТАСС.

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Французский лидер добавил, что даст более конкретную информацию 7 октября после неформального саммита Евросоюза. По его словам, европейские страны продолжат оказывать помощь Украине в виде обучения ее солдат и в виде оборудования.

«Мы продолжим продвигаться на основе сформулированных требований и тесно координировать действия как со странами — членами ЕС, так и с другими государствами, в том числе Великобританией», — добавил он.

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ 6 октября, чтобы указать на угрозы, возникающие из-за увеличения поставок французского оружия украинской стороне. Российские представители подчеркнули, что такие действия противоречат заявлениям французских властей о желании мирно урегулировать ситуацию на Украине.

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