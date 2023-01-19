Мир 19 января 2023, 14:33 Франция задумалась о поставках танков Leclerc Украине Politico: Франция рассмотрит вопрос поставок Украине танков Leclerc Википедия

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Власти Франции не исключают возможности поставок украинской армии танков Leclerc, чтобы повлиять на решение Германии о передаче ВСУ собственных танков Leopard. Об этом сообщило издание Politico.

«Мы действительно думаем о поставках Leclerc, но это сложный вопрос, пока его не урегулировали», — сообщил источник.

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Согласно официальной информации, всего на вооружении у французской армии стоят 222 танка Leclerc старого образца, из которых модернизацию до 2025 года пройдут 200 единиц.

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Ранее сообщалось, что руководитель Пентагона Ллойд Остин проведет рабочую встречу с новым главой немецкого Минобороны Борисом Писториусом. Предполагается, что на ней Остин попробует предложить схему, по которой танки Leopard передаст не сама Германия, а союзники.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки западного вооружения не изменят расклад в специальной операции. Западные танки в зоне СВО будут гореть так же, как и остальные.