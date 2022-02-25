Франция заблокирует счета всех россиян из санкционного списка ЕС

Французские власти решили заблокировать все счета россиян, против которых в ЕС ввели санкции из-за Украины. Об этом сообщил глава Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, передал ТАСС.

«Мы используем все необходимые средства, чтобы заблокировать во Франции счета тех политических и экономических деятелей России, в отношении которых были введены санкции», — сказал министр.

Он добавил, что решение примут в ближайшие часы.

Министр финансов Франции также заявил, что отключение России от межбанковской системы SWIFT все еще возможно, но он считает это «крайней мерой».

Французский президент Эммануэль Макрон ранее после экстренного саммита ЕС заявил, что Франция намерена дополнить антироссийские меры Евросоюза собственными санкциями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что новый пакет санкций затронет 70% банковского рынка России и ключевые госкомпании, писал RT. Глава ЕК также сообщила, что в рамках нового пакета санкций ЕС введет запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования для российских авиакомпаний. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев ранее заявил «360», что авиационные санкции потребуют радикальной перестройки всех цепочек поставок.

ЕС ранее уже расширил санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Ограничения ввели против 351 депутата Госдумы, поддержавшего это решение. После этого перечень стал насчитывать 555 физических лиц и 52 организации.