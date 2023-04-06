Мир 06 апреля 2023, 13:54 Франция выступила против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран Президент Франции Макрон: ядерное оружие нельзя размещать за пределами стран-обладателей РИА «Новости»

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Франция выступает против размещения ядерного оружия за пределами стран-обладателей, заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом написал ТАСС.

«Ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе», — подчеркнул французский лидер.

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Макрон добавил, что его страна считает важным исключить возможность использования ядерного оружия в конфликте на Украине и в этом «разделяет желание» Китая. Международные договоры в данной сфере должны соблюдаться, указал он.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что КНР и Франция готовы объединить усилия для недопущения применения ядерного оружия и вместе содействовать дипломатическому разрешению украинского конфликта. Китайский лидер призвал скорее возобновить мирные переговоры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил внушительный потенциал Китая по оказанию посреднических услуг, но констатировал, что «с Украиной ситуация пока сложная» и перспектив для мирного урегулирования не видно.