Франция выразила надежду на стабилизацию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем после саммита ЕС заявил, что Париж рассчитывает на возвращение Москвы к обсуждениям по вопросам Донбасса. Об этом написала «Политика сегодня».

«Нужно вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос. Это Минские соглашения в „нормандском формате“, что мы обсуждали вчера, и хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели», — заявил французский лидер.

Макрон также отметил, что не только Франция, но и США, и другие страны Евросоюза надеются на «многосторонний подход» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.