Мир 20 июня 2023, 23:39 Франция выразила готовность поддержать вступление Украины в НАТО — СМИ Le Monde заявила о планах Франции поддержать вступление Украины в НАТО РИА «Новости»

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Французские власти поменяли позицию по вступлению Украины в НАТО. Теперь рассматривается возможность предоставить Киеву самостоятельную гарантию безопасности. Об этом сообщил источник Le Monde в правительстве.

По данным издания, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце обсуждался вопрос об одобрении присоединения Украины к альянсу.

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«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», — сказано в статье.

По словам авторов материала, Франции не может позволит, чтобы Украина вступила в НАТО в разгар конфликта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что июльский саммит в Вильнюсе приблизит Украину к альянсу. По его словам, украинские власти получат гарантии долгосрочной помощи, а также НАТО выступит против проведения мирных переговоров с Россией.

Ранее Столтенберг заявлял, что Украину не примут в НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Альянс предлагал в частном порядке разрешить стране войти в НАТО в обход требований, но не все страны поддержали эту инициативу.