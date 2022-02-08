Франция выделит 1,2 млрд евро на экономическую помощь для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщила НСН со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что такая поддержка очень важна для страны. Он считает, что финансовая помощь поможет Украине быстрее восстановить экономику.

Ранее президент России Владимир Путин и Макрон договорились вместе работать над снижением напряженности в ситуации с Украиной.