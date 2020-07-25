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    25 июля 2020, 17:23

    Франция введет с сентября штраф в €200 за наркотики

    Алена Макаренко

    Во Франции, начиная с сентября, будет действовать штраф в 200 евро за употребление наркотиков. Об этом рассказал премьер-министр страны Жан Кастекс, его процитировал ТАСС.
    Франция введет с сентября штраф в €200 за наркотики

    «Начиная с сентября мы вводим гибкую шкалу расчета штрафов, связанных со сферой наркотиков», — предупредил Кастекс.

    Он напомнил, что подобная система штрафов уже применяется в экспериментальном режиме в некоторых городах. Среди них числятся такие крупные, как Рен и Реймс.

    Премьер-министр надеется, что новые меры окажутся «очень эффективным методом борьбы» против возникновения мест торговли наркотиками, которые создают «неблагоприятную обстановку в кварталах французских городов».

    Если нарушитель не оплатит штраф в течение 45 дней, его размер увеличится до 450 евро.

    Ранее во Франции наказание за употребление наркотиков назначали только на основе закона от 1970 года. Он предусматривал тюремные сроки до года и штраф. В реальности суды в основном отказывались прибегать к столь суровым мерам. Вместо этого должностные лица выносили устное предупреждение. Соответственно, это приводило к безнаказанности лиц, потребляющих наркотики.

    Основной употребляемый наркотик во Франции — марихуана. На нее приходится не менее 80% от всего оборота. Ее периодически покупают около 3,9 миллиона граждан, из них 1,2 миллиона — потребляют запрещенное вещество регулярно.

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    Новости SMI.FM