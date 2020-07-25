Франция введет с сентября штраф в €200 за наркотики

«Начиная с сентября мы вводим гибкую шкалу расчета штрафов, связанных со сферой наркотиков», — предупредил Кастекс.

Он напомнил, что подобная система штрафов уже применяется в экспериментальном режиме в некоторых городах. Среди них числятся такие крупные, как Рен и Реймс.

Премьер-министр надеется, что новые меры окажутся «очень эффективным методом борьбы» против возникновения мест торговли наркотиками, которые создают «неблагоприятную обстановку в кварталах французских городов».

Если нарушитель не оплатит штраф в течение 45 дней, его размер увеличится до 450 евро.

Ранее во Франции наказание за употребление наркотиков назначали только на основе закона от 1970 года. Он предусматривал тюремные сроки до года и штраф. В реальности суды в основном отказывались прибегать к столь суровым мерам. Вместо этого должностные лица выносили устное предупреждение. Соответственно, это приводило к безнаказанности лиц, потребляющих наркотики.

Основной употребляемый наркотик во Франции — марихуана. На нее приходится не менее 80% от всего оборота. Ее периодически покупают около 3,9 миллиона граждан, из них 1,2 миллиона — потребляют запрещенное вещество регулярно.

Штрафы за продажу табака несовершеннолетним в России могут возрасти в восемь раз. Наказание будет суровее и за сбыт насвая и снюса.