Франция втихую продолжила проводить спецподготовку солдат ВСУ | 360°

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17 сентября 2022, 13:47

Франция втихую продолжила проводить спецподготовку солдат ВСУ

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17 сентября 2022, 13:47

Франция втихую продолжила проводить спецподготовку солдат ВСУ

Politico: Франция может заниматься спецобучением ВСУ, не афишируя это

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Франция может заниматься специализированным обучением украинских военных, не афишируя эту информацию, сообщила газета Politico. Об этом изданию заявил помощник министра французских вооруженных сил.

Великобритания, заметил он, решила заниматься базовой подготовкой солдат. А Франция проводит более специализированное обучение.

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«Мы не намерены раскрывать информацию обо всех своих действиях», — добавил помощник министра.

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По его словам, Франция подготовила 40 солдат ВСУ, их обучали использовать самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Ранее министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Франции должны расширить поставки оружия Украине. Аналогичные требования предъявляли украинские власти и к другим европейским странам. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Германия не хочет отправлять ВСУ танки. Причина, по его мнению, в психологических барьерах из прошлого, которые есть у немецких властей.

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