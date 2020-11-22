Франция вслед за Данией уничтожит зараженных норок

В распоряжении говорится, что тысяча норок и продукция, созданная на их основе, будет полностью уничтожена. Пока речь идет об одной ферме. Всего в стране четыре таких хозяйства. В одном вирус не обнаружили, в двух других работают эксперты. Они берут материалы для анализа, результаты которого должны быть известны на следующей неделе.

В ведомстве отметили, что решение необходимо для предотвращения распространения вируса, а также для того, чтобы обезопасить людей и других норок.

В начале ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что все норки на зверофермах должны быть убиты. Это произошло после выявления у ряда сотрудников нового штамма коронавируса. Несколько дней назад местное управление ветеринарии и пищевых продуктов сообщило, что все норки на фермах уничтожены.