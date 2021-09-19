facebook_pixel
    19 сентября 2021, 03:47

    Франция всегда будет для США другом второго ранга — евродепутат

    Дарья Бунякова

    Франция всегда будет для США другом второго ранга. Это стало понятно после создания партнерства AUKUS, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

    Франция всегда будет для США другом второго ранга — евродепутат

    «Мы увидели, что США играют только за себя и поэтому Евросоюз, он, конечно, выиграет только от того, что он будет вести независимую от США политику. <…> Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», — сказал французский депутат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

    Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отозвал послов страны из США и Австралии, но это является лишь спектаклем. По словам Мариани, через несколько дней все вернется на свои места.

    «Мы просто смиримся уже с тем, что мы будем навсегда просто спутником политическим США», — заключил евродепутат.

    Ранее США, Австралия и Великобритания заключили новое партнерство в области обороны и безопасности AUKUS. После этого Франция осталась без многомиллионного контракта на поставку подлодок Австралии. Власти страны решили выйти из сделки.