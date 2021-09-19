Франция всегда будет для США другом второго ранга. Это стало понятно после создания партнерства AUKUS, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Мы увидели, что США играют только за себя и поэтому Евросоюз, он, конечно, выиграет только от того, что он будет вести независимую от США политику. <…> Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», — сказал французский депутат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отозвал послов страны из США и Австралии, но это является лишь спектаклем. По словам Мариани, через несколько дней все вернется на свои места.

«Мы просто смиримся уже с тем, что мы будем навсегда просто спутником политическим США», — заключил евродепутат.

Ранее США, Австралия и Великобритания заключили новое партнерство в области обороны и безопасности AUKUS. После этого Франция осталась без многомиллионного контракта на поставку подлодок Австралии. Власти страны решили выйти из сделки.