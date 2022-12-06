06 декабря 2022, 08:44
Франция впервые с конца зимы нарастила импорт товаров из России
РИА «Новости»: Франция в августе увеличила экспорт российских товаров на 25%
Поставки российских товаров во Францию в августе увеличились на 25%, до 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистический отчет стран Европейского союза.
Рост экспорта товаров из России увеличился во Франции впервые с февраля, когда объем находился на уровне 1,8 миллиарда евро. После этого закупки падали на протяжении пяти месяцев.
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Также увеличила объем закупок российской продукции Португалия, поднявшая экспорт в августе в 9,4 раза, до уровня 79 миллионов евро. В месячном выражении увеличились закупки товаров из России у Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27) и Греции (15%).
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Лидерами по уменьшению объема ввоза отечественных товаров стали Словения (-60%) и Ирландия (-63%).
Звание самого крупного импортера товаров из России себе вернула Германия, закупившая в августе на 2,7 миллиарда. Далее следуют Италия (2,01 миллиарда) и Нидерланды (1,5 миллиарда).
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