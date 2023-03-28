Мир 28 марта 2023, 13:32 Франция в два раза увеличит поставки 155-миллиметровых снарядов на Украину Министр Лекорню: Франция вдвое увеличит поставки снарядов калибром 155 мм для ВСУ U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Франция намерена поставлять на Украину в два раза больше снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в интервью газете Le Figaro сообщил министр обороны Себастьян Лекорню.

Помимо этого, по его словам, ВСУ будут предоставлять и наземное оборудование, которое необходимо для контрнаступления. Говоря о снарядах, Лекорню уточнил, что с конца марта их будут поставлять по две тысячи ежемесячно.

Реклама

В скором времени, отметил министр, украинским военным планируют передать зенитный ракетный комплекса Samp/T. Также сейчас идут обсуждения о повторных взносах в фонд помощи Украине, отметил Лекорню. По его словам, 200 миллионов евро, которые выделили ранее, уже полностью потратили.

Артиллерия калибра 155 миллиметров состоит на вооружении стран НАТО. Франция ранее отправляла для ВСУ буксируемые гаубицы TRF1 и самоходные артиллерийские установки Caesar.