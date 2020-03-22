Франция тестирует 4 способа лечения COVID-19

Французский Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) объявил о старте клинического исследования, которое поможет оценить четыре экспериментальных способа лечения COVID-19.

Этот проект будет координироваться Inserm, пишет «Интерфакс» со ссылкой на публикацию института. Руководить исследованием будет инфекционист службы инфекционных и тропических болезней лионского госпиталя Круа-Русс Флоранс Адер.

По его словам, значительная сила этого исследования в его «адаптивном» характере. Это означает, что неэффективные экспериментальные лечения очень быстро могут быть прекращены и заменены другими молекулами, которые появятся в ходе этого исследования.

«То есть мы сможем реагировать в реальном времени, в соответствии с наиболее свежими научными данными, чтобы выделить лучшее лечение для наших больных», — приводятся в материале слова инфекциониста.

Речь идет о европейском проекте, который называется Discovery. Его французская часть финансируется министерством высшего образования, исследований и инноваций.

Целю исследования будет оценка эффективности и безопасности четырех экспериментальных терапевтических стратегий. Именно они, с учетом последних данных, могли бы воздействовать на COVID-19.

Как предполагается, проект охватит до 3,2 тысячи европейских пациентов из Бельгии, Германии, Люксембурга, Испании, Великобритании, Нидерландов и, возможно, других стран Евросоюза. На Францию придется около 800 пациентов в тяжелой форме заболевания коронавирусом, многие из которых были госпитализированы сразу в реанимацию.

Работа начнется в госпиталях пяти городов — Парижа, Нанта, Лиля, Лиона и Страсбурга. Затем к ним присоединится до двадцати других медицинских центров.

Это исследование, как отмечают в Inserm, также призвано дополнить данные, которые будут получены в ходе другого международного клинического исследования — Solidarity, — начинающегося вскоре под эгидой ВОЗ.