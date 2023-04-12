Мир 12 апреля 2023, 16:16 Франция стала единственной в ЕС, кто заблокировал закупку боеприпасов для ВСУ PAP: Франция единственная в ЕС выступила против закупки боеприпасов для Украины U.S. Department of Defense

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Франция оказалась единственной страной в Евросоюзе, выступившей против выделение средств ЕС на закупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa.

По данным PAP, на этот проект собираются пустить две миллиарда евро. Половину суммы требуется отправить странам ЕС на возмещение поставок ВСУ. Но на складах в Европе есть нехватка снарядов, отсюда и возникла необходимость закупить их в других государствах. Но Франции такая схема не понравилась.

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Источник агентства в ЕС пояснил, что планировалось закупить боеприпасы в третьей стране, а потом возместить их из составов одной из стран — членов Евросоюза, передав другие вооружения третьей страны.

«По этому поводу ведутся переговоры», — добавил он.

Второй миллиард евро из общей сумму хотели выделить на заказы на производство боеприпасов в странах Евросоюза. Но французской стороне этот вариант тоже пришелся не по душе.

По словам источника, в проекте есть положение, что возмещение боеприпасов может производить только на основании требования Украины. Но Франция хочет этот пункт исключить, не объясняя причин.

«Также Париж хочет добавить возможность возмещения поставок ракет», — отметил собеседник РАР.