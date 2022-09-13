Франция созовет Совбез ООН из-за ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном | 360°

Мир 13 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Франция созовет Совбез ООН из-за ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном Франция вынесет вопрос о конфликте Азербайджана и Армении на обсуждение Совбеза ООН РИА «Новости»

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Франция созовет Совет Безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, в которой подвергается угрозе суверенитет Республики Армения, сообщает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем глава страны отметил, что вынес вопрос о конфликте Азербайджана и Армении на обсуждение Совбеза ООН.

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«Франция вынесет вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской границе на обсуждение Совета Безопасности ООН, в котором она в настоящий момент председательствует», — сообщил представитель Елисейского дворца.

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13 сентября, в полночь, ВС Азербайджана произвели обстрел армянских позиций сразу в нескольких направлениях, а именно: Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Удары наносили непосредственно по важным военным объектам, а также по гражданской инфраструктуре.

Правительство Армении уже обратилось к Российской Федерации, Совету Безопасности ООН и ОДКБ с просьбой регулировать агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, сообщил RT.

На данный момент на территории Армении есть пострадавшие и погибшие. По словам премьер-министра Армении, с армянской стороны погибли 49 человек, но цифры неокончательные.

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