Мир 26 марта 2024, 07:03 Франция сорвала заседание Совбеза ООН по Югославии Постпред Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии в СБ ООН Unsplash

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Такие члены Совбеза ООН, как Франция, воспользовались бюрократическими процедурами, чтобы не допустить проведения заседания на тему агрессии НАТО против Югославии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об этом журналистам, сообщили «Известия».

«Сегодня, в 25-летие агрессии НАТО против Югославии, мы наблюдаем очередной акт дипломатической агрессии со стороны Франции, которая входит в НАТО. В этот раз это случилось в СБ ООН», — сказал он.

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По словам дипломата, западные страны прибегли к процедурным маневрам и не допустили созыва Совбеза по важному вопросу. Он назвал их действия агрессией в отношении свободы слова и выражения в высшем органе ООН. Василий Небензя сказал, что бомбардировки Югославии имели серьезные последствия для Сербии и всего региона Западных Балкан.

Члены Совбеза ООН не приняли российскую повестку дня заседания. Ее поддержали Алжир и Китай, еще 11 стран воздержались. Для обсуждения предложенного Россией вопроса требовались девять голосов.

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