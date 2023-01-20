20 января 2023, 16:05
Франция решила укрепить силы ядерного сдерживания
Президент Франции Макрон сообщил о планах укрепить силы ядерного сдерживания страны
Франция намерена укрепить собственные силы ядерного сдерживания. Об этом во время выступления перед командованием армии республики на авиационной базе Мон-де-Марсан сообщил президент Эммануэль Макрон, написал ТАСС.
«Мы должны укрепить силы сдерживания Франции. Они являются тем элементом, которые ставят нашу страну в особое положение среди остальных государств Евросоюза», — сказал он.
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Франция начала первые ядерные испытания в 1964 году. В настоящее время ее боевой потенциал оценивается примерно в 300 стратегических боезарядов, размещенных на четырех атомных подводных лодках, а также примерно 60 боеголовок тактического применения авиационного базирования.
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Это количество ядерных снарядов ставит страну на третье место в мире по количеству запасов ядерного оружия после США и России.
Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» отмечал, что властям Франции следует обратить внимание на внутренние проблемы в обществе, а не посвящать все внимание событиями на Украине.
Ядерное оружие
Франция
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