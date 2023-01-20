Мир 20 января 2023, 16:05 Франция решила укрепить силы ядерного сдерживания Президент Франции Макрон сообщил о планах укрепить силы ядерного сдерживания страны Defense.gov

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Франция намерена укрепить собственные силы ядерного сдерживания. Об этом во время выступления перед командованием армии республики на авиационной базе Мон-де-Марсан сообщил президент Эммануэль Макрон, написал ТАСС.

«Мы должны укрепить силы сдерживания Франции. Они являются тем элементом, которые ставят нашу страну в особое положение среди остальных государств Евросоюза», — сказал он.

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Франция начала первые ядерные испытания в 1964 году. В настоящее время ее боевой потенциал оценивается примерно в 300 стратегических боезарядов, размещенных на четырех атомных подводных лодках, а также примерно 60 боеголовок тактического применения авиационного базирования.

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Это количество ядерных снарядов ставит страну на третье место в мире по количеству запасов ядерного оружия после США и России.

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» отмечал, что властям Франции следует обратить внимание на внутренние проблемы в обществе, а не посвящать все внимание событиями на Украине.