11 июля 2023, 14:17
Франция решила передать Украине новые дальнобойные ракеты для «ударов вглубь»
Президент Макрон: Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для контрнаступления
Украинская армия получит новые ракеты дальнего радиуса действия, чтобы наносить удары вглубь территории. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об этом перед открытием саммита НАТО в Литве, сообщили «Известия».
Он заявил, что страна продолжит помогать киевскому режиму защищать свою территорию. Для поддержки контрнаступления Франция увеличит поставки оборудования и вооружений, дополнит их дальнобойными образцами.
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«Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — сказал президент.
Франция уже передала Вооруженным силам Украины тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC. Военнослужащие пожаловались на его ненадежность и сказали, что экипажи погибали прямо на передовой. Самоходные артиллерийские установки Caesar тоже слишком быстро вышли из строя. Часть поставленного киевскому режиму оружия заметили на французской территории — в руках протестующих во время массовых погромов.
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