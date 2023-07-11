Мир 11 июля 2023, 14:17 Франция решила передать Украине новые дальнобойные ракеты для «ударов вглубь» Президент Макрон: Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для контрнаступления РИА «Новости»

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Украинская армия получит новые ракеты дальнего радиуса действия, чтобы наносить удары вглубь территории. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об этом перед открытием саммита НАТО в Литве, сообщили «Известия».

Он заявил, что страна продолжит помогать киевскому режиму защищать свою территорию. Для поддержки контрнаступления Франция увеличит поставки оборудования и вооружений, дополнит их дальнобойными образцами.

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«Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — сказал президент.

Франция уже передала Вооруженным силам Украины тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC. Военнослужащие пожаловались на его ненадежность и сказали, что экипажи погибали прямо на передовой. Самоходные артиллерийские установки Caesar тоже слишком быстро вышли из строя. Часть поставленного киевскому режиму оружия заметили на французской территории — в руках протестующих во время массовых погромов.