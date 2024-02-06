Мир 06 февраля 2024, 07:52 Франция решила нарастить поддержку Украины Премьер Атталь: Франция планирует наращивать помощь Украине Mauricio Campino/Keystone Press Agency/globallookpress

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Франция собирается продолжать наращивание помощи Украине, и это касается как финансовой поддержки, так и поставок вооружения, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Его слова привело РИА «Новости».

«Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — подчеркнул Атталь во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Уже сейчас Франция направляет на Украину гаубицы Caesar, ракеты Scalp, бронемашины AMX-10 RC и бомбы AASM. Премьер страны отметил, что это «вооружения последнего поколения».

Ранее, в январе, французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что его страна получила некоторую выгоду от конфликта на Украине: после его начала ей удалось в разы нарастить выпуск боеприпасов и военной техники, появились новые возможности для развития промышленности.