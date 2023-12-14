Мир 14 декабря 2023, 11:25 Франция разделилась в своем отношение к министру МВД Опрос BVA: более половины французов пожелали отставки главы МВД Дарманена Alexis Sciard/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Отставки министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену пожелали 57% жителей страны. Об этом говорится в результатах социологического опроса исследовательского центра BVA. Итоговые результаты опубликованы на сайте организации.

Жеральд Дармаден подал заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону после того, как подготовленный им законопроект об ужесточении правил миграции заблокировал парламент. По данным СМИ, глава государства отставку министра не принял.

Реклама

Самое большое число желающих смены министра внутренних дел среди сторонников левых партий и «Национального объединения» Марин Ле Пен. Доли поддержавших смену главы ведомства среди этих респондентов составили 67% и 74% соответственно.

Самую большую поддержку Дармаден получил среди сторонников президентской партии «Возрождение» (81%) и политического объединения «Республиканцы» (64%).

Кроме отставки министра внутренних дел популярность среди французов потеряла Элизабет Борн. За смену главы правительства высказались 66% опрошенных. Самая большая доля противников пришлась также на сторонников левых партий (71%) и «Национального объединения (83%). При этом Борн сохранила уверенную поддержку среди избирателей партии Макрона (64%).

Социологи отметили, что популярность президента и премьер-министра Франции остались на стабильном уровне в 30%. Пожелания избирателей отставок среди избирателей не привели к перевесу оппозиционных сил. При этом французы по прежнему недовольны работой властей, но не видят альтернативы.

Законопроект об ужесточении политики о приеме мигрантов министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен внес после нападения на школу в городе Аррас в октябре. На месте погиб преподаватель учебного заведения, несколько человек получили ранения. Во всей стране ввели режим террористической угрозы.