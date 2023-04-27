Мир 27 апреля 2023, 14:05 Франция провалила заявку на роль посредника между Арменией и Азербайджаном Захарова: Франция провалила заявку «честного брокера» в ситуации Армении и Азербайджана РИА «Новости»

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Власти Франции не сумели справиться в роли компетентного посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Насколько я знаю, у Франции была заявка на роль так называемого „честного брокера“ в вопросе Армении и Азербайджана. Эту заявку, мне кажется, она провалила», — сказала она.

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Дипломат отметила, что все заявления со стороны США и Франции о желании достичь мира на Южном Кавказе полностью дезавуируются их постоянными выпадами в адрес России.

«Такие заявления к работе честного брокера или какому-то конструктиву нельзя отнести. Все это усиливает наше ощущение, что реальные планы США и Франции носят политизированный и конъюнктурный характер, будучи направленными на подрыв положения России», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что забота о судьбах живущих в регионе людей не входит в планы Запада.

Ранее российские миротворцы остановили перестрелку, возникшую на границе Азербайджана и Армении, сообщал RT.