27 апреля 2023, 14:05
Франция провалила заявку на роль посредника между Арменией и Азербайджаном
Захарова: Франция провалила заявку «честного брокера» в ситуации Армении и Азербайджана
Власти Франции не сумели справиться в роли компетентного посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Насколько я знаю, у Франции была заявка на роль так называемого „честного брокера“ в вопросе Армении и Азербайджана. Эту заявку, мне кажется, она провалила», — сказала она.
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Дипломат отметила, что все заявления со стороны США и Франции о желании достичь мира на Южном Кавказе полностью дезавуируются их постоянными выпадами в адрес России.
«Такие заявления к работе честного брокера или какому-то конструктиву нельзя отнести. Все это усиливает наше ощущение, что реальные планы США и Франции носят политизированный и конъюнктурный характер, будучи направленными на подрыв положения России», — добавила она.
Захарова подчеркнула, что забота о судьбах живущих в регионе людей не входит в планы Запада.
Ранее российские миротворцы остановили перестрелку, возникшую на границе Азербайджана и Армении, сообщал RT.
Мария Захарова
Международные отношения
Франция
Конфликт Азербайджана и Армении
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