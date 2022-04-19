Франция продолжит поставлять оружие на Украину

Франция и дальше будет поставлять оборонительное вооружение на Украину. Об этом сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

«Мы продолжим и дальше предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться положить конец [спецоперации]. Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву — как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений», — сообщил Атталь в эфире телеканала CNews.

Он отметил, что французские власти продолжат оказывать давление на Россию санкциями и при этом находиться с ней в диалоге.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в поставках газа из России, однако этого же нельзя сказать об остальной Европе. Многие страны ЕС, по его словам, продолжают зависеть от российского топлива. Макрон добавил, что французские власти работают над возможностью закупки газа в других странах.