Мир 08 февраля 2024, 07:20 Франция продолжила незаконно вербовать наемников в ряды ВСУ Посол Мешков: Франция проигнорировала запросы о наборе наемников на Украину Freepik

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Франция отказалась отвечать на запросы о законности вербовки наемников украинским посольством. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

Он отметил, что во Франции на законодательном уровне запрещено наемничество, но украинское посольство продолжает вербовать французов.

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«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? <…> В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», — рассказал Мешков.

Дипломат добавил, что в социальных сетях и на сайте французского посольства до сих пор есть публикация о наборе наемников. В тексте подробно описали, какими умениями потребуются для успешной вербовки на Украину.

«Там прописано, что должен уметь этот человек, прикладывается длинная анкета, то есть там это все серьезно», — указал посол.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщила о планах нарастить поддержку ВСУ. Французское правительство направит Украине финансирование и современное вооружение.