Мир 13 февраля 2023, 18:51 Франция призвала своих граждан покинуть Белоруссию МИД Франции призвал граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за СВО на Украине РИА «Новости»

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МИД Франции обратился к своим гражданам с призывом покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В условиях наступления российской армии на Украине и перекрытия воздушного пространства Белоруссии настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения Белоруссии», — уточнили в министерстве.

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Французам рекомендовали незамедлительно покинуть страну по автомобильным дорогам через границы с Литвой, Латвией и Польшей.

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Пять дней назад пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник. Военные применили радиоэлектронное оружие, чтобы прервать полет БПЛА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности определиться с отношением к спецоперации. Он попросил лидеров стран ОДКБ пойти на компромиссы и сплотиться, чтобы вместе решать проблемы.