Мир 16 ноября 2022, 09:07 Франция призвала не делать поспешных выводов по упавшим в Польше ракетам AFP: власти Франции призвали не делать быстрых выводов об упавших в Польше ракетах Twitter

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Скоропалительные заявления о происхождении упавших 15 ноября на территории Польши ракет могут усугубить и без того напряженную обстановку в мире. Такое заявление сделали власти Франции. Их слова процитировали журналисты агентства AFP.

«Логично, что мы подходим к этому вопросу с максимальной осторожностью», — передали слова представителей Елисейского дворца сотрудники издания.

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Также власти Франции отметили, что в арсенале многих стран имеются похожие виды техники и боеприпасов. По их словам, выявленный тип ракеты не может гарантировать принадлежность боеприпаса к той или иной стороне конфликта.

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Вечером 15 ноября Россия нанесла удар по объектам энергетики Украины. По заявлениям представителей «Укрэнерго», основной удар пришелся по центральной и северной частям страны. Прилет российских боеприпасов оставил без света жителей областных центров, включая столицу и западные города вроде Львова.