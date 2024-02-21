Мир 21 февраля 2024, 07:46 Франция призналась в росте зависимости от поставок удобрений из России Депутат парламента Франции Бурго: зависимость от поставок удобрений из РФ растет Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Зависимость Франции от поставок удобрений из России растет. На это обратил внимание депутат французского парламента Жан-Люк Бурго в обращении к правительству страны. Текст оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Бурго обратил внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марка Фено на эту проблему. Депутат отметил, что импорт удобрений из России сильно влияет на французский сельскохозяйственный сектор.

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«Ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения», — отмечается в письме.

Из-за напряженности, связанной с украинским конфликтом, подскочили цены на сырье, в том числе газ, что повлекло остановку многих промышленных предприятий Европы, указал Жан-Люк Бурго. Начался массовый импорт удобрений из России, где сырье добывается из доступных ресурсов и цены на газ куда выгоднее — соответственно, производственные затраты куда ниже. За 11 месяцев 2023 года объем импорта увеличился до 725 тысяч тонн, хотя двумя годами раньше составлял 442 тысячи. Бурго попросил министра пояснить, какие меры будут приняты для подтверждения соответствия импорта нормам хранения.

Ранее о зависимости Европы от российских удобрений заявляли в Норвегии.