Мир 19 ноября 2022, 16:11 Франция признала Зеленского безумным Lепутат Дюпон-Эньян: призвал Францию прекратить помогать Зеленскому Unsplash

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Франция перестать перестать оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытающемуся развязать третью мировую войну. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, передал ТАСС.

«Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия», — написал политик на своей странице в Twitter.

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Он призвал выработать мирный план по урегулированию кризиса и прекратить помогать этому «опасному человеку» Зеленскому.

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Читатели немецкого СМИ Die Welt отреагировали на слова Зеленского, что Украина не пойдет на «краткосрочное перемирие». Они считают, что Зеленский «завоет о перемирии», когда Запад прекратит направлять в страну денежные потоки.

Преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун заявил, что Зеленский «поставил на карту мировое доверие», поспешив обвинить Россию в атаке на Польшу. Он объяснил попытку украинского лидера свалить вину на Россию страхом лишиться поддержки Запада.