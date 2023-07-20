20 июля 2023, 20:11
Франция признала право на статус беженца для уклонистов из России
Французский суд CNDA утвердил за уклонистами из России право на статус беженца
Французский суд по вопросам права на убежище (CNDA) предоставил уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Об этом сообщили в коммюнике на сайте суда.
«Суд постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации <…>, а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить во Франции статус беженца», — указали в сообщении.
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В документе отметили, что по европейскому законодательству о праве на убежище статус беженца могут предоставить человеку, которому грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта.
Ранее МВД России предложило ограничить в правах на управление автомобилем граждан страны, которые не пришли в военкомат после получения повестки. Уклонисты могут лишиться возможности получить водительское удостоверение.
Россия
Франция
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