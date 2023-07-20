Мир 20 июля 2023, 20:11 Франция признала право на статус беженца для уклонистов из России Французский суд CNDA утвердил за уклонистами из России право на статус беженца РИА «Новости»

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Французский суд по вопросам права на убежище (CNDA) предоставил уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Об этом сообщили в коммюнике на сайте суда.

«Суд постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации <…>, а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить во Франции статус беженца», — указали в сообщении.

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В документе отметили, что по европейскому законодательству о праве на убежище статус беженца могут предоставить человеку, которому грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта.

Ранее МВД России предложило ограничить в правах на управление автомобилем граждан страны, которые не пришли в военкомат после получения повестки. Уклонисты могут лишиться возможности получить водительское удостоверение.