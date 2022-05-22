Франция признала отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

В настоящее время в мире не существует поставщиков, которые смогли бы обеспечить адекватную замену поставкам природного газа из России в страны Европы в долгосрочной перспективе. Об этом написала французская газета Monde diplomatique.

Как полагает издание, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не смогут обеспечить повышенный спрос на топливо на протяжении длительного времени. Они могут играть роль исключительно резервных продавцов.

«Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», — пишет издание.

Также Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии, поскольку там идет гражданская война, и из Египта, который не намерен становиться поставщиком в связи с осмотрительностью в отношениях с РФ. Нигерия и Ангола сильно удалены от Европы, кроме того, их мощности слишком устарели, чтобы претендовать на роль качественной замены России.

По мнению авторов издания, сложившейся ситуацией планируют воспользоваться США. Они рассчитывают увеличить собственные поставки сжиженного природного газа в Европу.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.