Франция признала бесполезность санкций и изоляции России

Антироссийские санкции не помешали развитию экономики страны, а идея об изоляции Москвы является ложной. Такую мысль высказал спецпредставитель президента Франции в России Жан-Пьер Шевенман. Он добавил, что очень хотел бы отмены санкций.

По данным ТАСС, во время заседания комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам в Сенате он подчеркнул, что Россия в ответ на запретительные меры больше повернулась к азиатским странам и Турции.

Шевенман отметил, что хотел бы отмены санкций в европейских странах

«Снятие санкций увязывают с выполнением Минских соглашений. В случае их реализации санкции будут сняты, чего бы мне очень хотелось», — заявил дипломат.

Однако подчеркнул, что французские предприниматели боятся предполагающих огромные штрафы американских санкций, поэтому их отмена в Европе ничего не изменит.

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен в интервью украинскому каналу заявил, что с Москвой можно и нужно вести диалог, так как политика изоляции и отчуждения результатов не дала.