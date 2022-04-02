Франция приостановила поставки шампанского в Россию

После начала спецоперации России на Украине поставки шампанского из Франции в РФ были остановлены, заявил генеральный директор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон. Перспективы поставок, по его словам, неизвестны.

«С начала конфликта (на Украине — прим. ред.) в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского», — сказал Шатийон в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что перспективы дальнейших поставок остаются неизвестны, «поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, которые ушли с российского рынка. Как добавил Медведев, вернуться им будет непросто.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что ни одна иностранная компания в сфере промышленности и торговли еще не «хлопала дверью» и не заявляла, что навсегда с уходит из России. Он объяснил, что приостановка поставок или производства происходит в том числе из-за логистических проблем.