Франция приостановила авиасообщение с Бразилией

Французские власти приняли решение приостановить авиасообщение с Бразилией из-за распространения в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Мы констатируем, что ситуация ухудшается, поэтому мы решили приостановить до нового указания все полеты между Бразилией и Францией», — обозначил глава французского правительства Жан Кастекс.

С 15 апреля по 1 июня будут ограничены полеты в Турцию и Танзанию из России. Причина этого решения заключается в росте новых случаев заражения коронавирусом, в том числе новыми штаммами.