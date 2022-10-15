Франция взяла на подготовку украинских военных | 360°

Мир 15 октября 2022, 21:31 Поделиться Telegram

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Viber Франция взяла на подготовку украинских военных Министр ВС Лекорню: тысячи украинских военных пройдут подготовку во Франции РИА «Новости»

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Франция примет до 2 тыс. украинских военнослужащих, которые в течение нескольких недель будут проходить военную подготовку в частях. Об этом сообщил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.

Он отметил, что президент Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, согласно которому позволит разместить во Франции до двух тысяч украинских военных.

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Лекорню напомнил, что ранее во Франции уже проходили подготовку украинские артиллеристы для обслуживания гаубиц Caesar. Париж поставил Киеву 18 таких орудий и готовится направить еще шесть.

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«Мы это делаем, соблюдая нормы права и не становясь стороной конфликта. Мы не находимся в состоянии войны, а помогаем воюющей стране», — подчеркнул министр ВС Франции.

Ранее стало известно, что Минобороны Франции готовит к запуску программу подготовки украинских военных на территории Польши. Боевики пройдут двухнедельные курсы в специальных лагерях.

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