Франция пригрозила Турции санкциями из-за высказываний Эрдогана

Дипломат заметил, что турецкий лидер регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия и ненависти.

«Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики», — цитирует министра ИА НСН.

По его словам, если Анкара не изменит свою позицию, то Париж может ввести пакет ограничительных мер.