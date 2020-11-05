Франция пригрозила Турции санкциями из-за высказываний Эрдогана
Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил введение санкций против Турции после резких высказываний Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства. Об этом сообщил «Интерфакс».
Дипломат заметил, что турецкий лидер регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия и ненависти.
«Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики», — цитирует министра ИА НСН.
По его словам, если Анкара не изменит свою позицию, то Париж может ввести пакет ограничительных мер.