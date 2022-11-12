Мир 12 ноября 2022, 23:57 Франция пригрозила Италии последствиями из-за отказа принять мигрантов МИД Франции пригрозил Италии последствиями из-за отказа принять судно с мигрантами РИА «Новости»

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Италию могут ждать неприятные последствия из-за отказа принимать мигрантов с судна Ocean Viking. Об этом в интервью изданию Le Parisien предупредила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. Со своей стороны мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией», — сообщила министр.

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Она добавила, что итальянским властям необходимо напомнить об их обязанности проявлять человечность. Колонна выразила надежду, что ее послание примут. Франции пришлось в исключительном порядке принять судно с мигрантами в связи с действиями Италии. Глава внешнеполитического ведомства назвала решение страны шокирующим и отметила, что Италия не уважает ни международное, ни морское право.

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Владельцем судна Ocean Viking является ассоциация SOS Méditerranée. Она помогает мигрантам преодолеть Средиземное море и попасть в Европу. Италия отказалась принимать судно, из-за чего ему пришлось сменить маршрут.