Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама

Франция официально пригласила экспертов из России присоединиться к восстановлению собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал при пожаре в апреле. С таким заявлением выступила французский посол в России Сильви Берманн.

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«Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. <…> Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — рассказала она.

Берманн призналась: она была очень тронута, когда во время того происшествия россияне с «большим состраданием отнеслись к этому». С этими словами посол выступила во время поездки в Ханты-Мансийск.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в автономном округе живут талантливые люди, готовые участвовать в проектах по восстановлению собора.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Пламя охватило несущую конструкцию, после этого обрушился шпиль. При этом само строение, главные произведения искусства и реликвии уцелели. Возгорание могло начаться из-за реставрационных работ.

Президент Франции Эммануэль Макрон приготовился восстановить Нотр-Дам за пять лет. В то же время многие эксперты отводят на реконструкцию 10-15 лет.