Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от коронавируса

Во Франции ученые прекратили разработку одной из своих вакцин от коронавируса. Об этом заявили в Институте Пастера. Все дело — в ее недостаточной эффективности.

«Решение не продолжать разработку вакцины-кандидата на основе вируса противокоревой вакцины было принято после рассмотрения промежуточных результатов, полученных в ходе испытаний фазы I, начатых с августа прошлого года», — передает РИА «Новости» сообщение института.

Эксперты отметили, что уже в первых испытаний вакцины на людях было установлено, что препарат хорошо переносится, но также были обнаружены низкие индуцированные иммунные ответы добровольцев, по сравнению с выздоровевшими после заражения естественным путем. Также сравнивались результаты, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин против COVID-19.

Но сотрудники Института Пастера не унывают. Они намерены продолжить разработку других вакцин, прошедших доклиническую фазу испытаний, также они будут поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с эпидемией коронавируса.

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