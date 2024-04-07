Мир 07 апреля 2024, 13:43 Франция прекратила контакты с Россией по борьбе с терроризмом Посол Мешков: Франция прервала контакты с Россией по антитеррору Unsplash

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Французская сторона прервала контакты с России в области борьбы с терроризмом. Об этом сообщил посол Алексей Мешков в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Ранее странам удалось наладить эффективное сотрудничество по антитеррору, но недавно Франция прекратила все коммуникации в этой сфере. Европейское государство ввело специальную систему сотрудничества по вопросам безопасности со всеми иностранными посольствами. Россию даже не уведомили об этой инициативе.

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По словам Мешкова, российские дипломаты не получили пропуска для передвижения по городу в период Олимпийских игр. Это затрудняет работу, подчеркнул посол.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню ранее провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Одновременно с этим Лекорню попытался убедить главу Минобороны России в непричастности Украины и Запада к трагедии.