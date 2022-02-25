Франция предложит Украине военную технику и помощь в размере €300 млн

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что планирует направить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Также Франция продолжит поставлять военную технику.

«Украине выделена беспрецедентная макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро <…> Франция дополнительно выделит 300 миллионов евро для украинской экономики, и мы также готовы продолжить поставки военного оборудования», — сказал Макрон во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита Евросоюза по Украине. Его процитировал ТАСС.

Макрон добавил, что Франция введет санкции против в России вслед за ЕС. По его словам, ограничительные меры о Евросоюза затронут российские секторы экономики и отдельные лица. Правительсвтенные меры Франции также не заставят себя ждать.

Также ранее стало известно, что Эммануэль Макрон созвонился с российским лидером Владимиром Путиным по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского. Последний просит о разговоре с президентом РФ.