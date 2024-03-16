Мир 16 марта 2024, 23:34 Франция предложит России прекратить огонь на Украине на время Олимпиады Макрон: Франция предложит России прекращение огня на время Олимпиады в Париже РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, что его страна предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Да, мы их попросим», — заявил Макрон.

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Французский лидер так ответил на вопрос журналистки, потребует ли Париж от Москвы прекращения огня во время Олимпиады-2024, которая продлится с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля Макрон предлагал отправить сухопутные войска на Украину, но, по его словам, лидеры западных стран на конференции в Париже не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Эту идею оценил французский наблюдатель на выборах президента России в Херсонской области Кристиан Ро, иронично подметивший, что ему, как и президенту Украины Владимиру Зеленскому, пора завязывать с употреблением кокаина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине. Это подтверждают заявления, которые делает Макрон.