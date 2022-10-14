Франция поставит Украине зенитно-ракетные комплексы «Кроталь» для усиления позиций | 360°

Мир 14 октября 2022, 16:05 Поделиться Telegram

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Viber Франция поставит Украине зенитно-ракетные комплексы «Кроталь» для усиления позиций Figaro: Франция поставит Украине ЗРК «Кроталь» и РЛС GM200 Википедия

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Власти Франции собираются поставить киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Кроталь» и радиолокационные системы (РЛС) GM200. Об этом в пятницу сообщила газета Figaro со ссылкой на источники.

«Франция после обвинений в недостаточном количестве поставок вооружения Украине также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (LRU), чтобы усилить ее позиции на линии фронта», — отметили в материале газеты.

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По данным источника СМИ, дальность действия этого типа этих реактивных систем насчитывает 70 километров. ЗРК могут стать серьезным усилением для киевских властей. Однако во французской армии насчитывается всего 13 подобных установок. Президент Эммануэль Макрон накануне заявлял, что страна работает над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR.

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Киевские власти требуют от Штатов баллистические ракеты большой дальности. Режим Зеленского напрямую заявил, что новое вооружение нужно для ударов по России.

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