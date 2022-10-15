Франция попросила США снизить цены на СПГ на фоне энергокризиса | 360°

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Франция попросила США снизить цены на СПГ на фоне энергокризиса

Глава Минфина Франции Ле Мэр выступил за снижение цен на американский СПГ

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США нужно снизить стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на фоне энергетического кризиса в Европе. С таким предложением выступил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, написала газета Le Figaro.

По мнению министра, сейчас цены на американский СПГ слишком высокие, и во Франции рассчитывают, что эта ситуация изменится.

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«Мы ожидаем большего от американской администрации. Франция ждет получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода», — подчеркнул Ле Мэр в ходе встречи министров финансов стран G7.

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На сегодняшний день доля США в европейском импорте СПГ выросла с 28% до 45%.Это произошло после того, как Россия сократила поставки топлива в Европу. Ранее с обвинениями о завышении цен на газ в адрес Штатов выступил глава министерства экономики Германии Роберт Хабек.

Он заявил, что Евросоюз должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение. Благодаря этому, по его мнению, отдельные страны не станут повышать цены на газ на мировом рынке, написали «Известия».

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