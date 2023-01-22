Мир 22 января 2023, 21:40 Франция пообещала восстановить Украину Президент Франции Макрон: Украина продолжит получать помощь после спецоперации РИА «Новости»

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Украина продолжит получать помощь от Франции для восстановления инфраструктуры после окончания боевых действий. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал президент европейской страны Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что Франция примет посильное участие в реконструкции Украины.

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«Мы будем помогать Украине во всех областях. Мы этому привержены», — заявил Макрон.

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Пока страны Запада в основном оказывают Украине военную помощь. После отказа Германии передать тяжелые танки Leopard журналисты спросили у Макрона о возможности Франции предоставить украинским военным свои боевые машины Leclerc.

Президент страны заявил, что не может исключать такую возможность, но окончательное решение примет только с учетом трех факторов: передача танков не станет причиной эскалации, боевые машины принесут пользу Украине и не скажутся на обороноспособности Франции.

О необходимости сохранить объемы поставок военной помощи на Украину заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он пояснил, что приближается «решающий момент» в боевых действиях.