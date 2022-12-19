19 декабря 2022, 13:28
Франция подтвердила идею ЕС ввести потолок цен на газ на уровне 188 евро
Глава Минэнерго Франции Панье-Рюнаше: ЕС может согласовать потолок цен на газ в 188 евро
Министры энергетики стран Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт в час. Такую планку предложила Чехия, пояснила журналистам министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше. Об этом сообщило РИА «Новости».
«У нас сегодня есть предложение от председательства — 188 евро», — сказала она перед встречей с коллегами из других стран ЕС.
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О том, что Чехия предложила опустить порог цен на газ почти втрое по сравнению с первоначальной задумкой, рассказало агентство Bloomberg. Евросоюз решил задействовать этот механизм, если стоимость контрактов на месяц и год вперед по индексу TTF превысит планку и сохранится на этом уровне в течение трех дней. Меру уже обсудили на саммите 15 декабря, но не смогли согласовать и оставили до понедельника.
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Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин предупредил, что новое ограничение противоречит международным нормам и приведет к деградации рынка.
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