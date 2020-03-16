Франция подтягивает военных в города из-за коронавируса

Власти Франции усиливают присутствие военных сил в Париже и других городах страны. Такие меры необходимы в преддверии ввода режима чрезвычайного положения, комендантского часа и закрытия границ из-за коронавирусной инфекции.

В Twitter очевидцы выкладывают ролики. По улицам города двигаются колонны военных машин.

Париж сообщает о 1210 новых случаях коронавируса за сутки и 21 новой смерти, общее число заболевших возросло до 6 633. Скончались 148 человек, уточнили власти страны.

Эмманюэль Макрон также объявил, что границы ЕС и Шенгенской зоны со вторника закрывают минимум на 30 дней.

Ранее французский премьер-министр Эдуард Филипп сообщил, что на фоне удвоения числа заболевших за последние 72 часа принято решение закрыть магазины, рестораны и развлекательные заведения в ночь на понедельник 16 марта.